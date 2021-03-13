ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات القدمين

السبت 13/مارس/2021 - 08:33 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
نورهان رأفت
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة للقدمين، والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة لتقوية العضلات التي تحيط بالعمود الفقرى مما يعطى قوة وأمانا أكثر.

وأوصت بضرورة ممارسة هذه التمارين بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وإنقاص الوزن.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وإنقاص الوزن.. فيديو

تمارين سهلة لـ شد البطن وتقوية العضلات.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن وحرق الدهون.. فيديو

باستخدام الكرسي ..تمرين سكوات لشد الترهلات وتقوية عضلات الجسم .. شاهد

ترشيحاتنا

بالأسعار .. مقارنة بين فورد ايكو سبورت واوبل كروس لاند موديل 2021| صور

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

كارتيرون : الزمالك أفضل من الترجي فنيا وسأعوض رحيل مصطفى محمد

ابنه مريض نفسيا.. مأساة عم "عبد الله" بائع المناديل يحلم بكشك وشهادة ميلاد لحفيده.. فيديو

رجل فى ثياب طفل.. عبدالرازق دهسته سيارة نقل على الطريق وحرمت أسرته من عائلها الوحيد

ترتيب الدوري الإنجليزي .. قبل انطلاق مباريات السبت الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2021|صور

تناول الجزر يوميا يحميك من الإصابة بمرض خطير

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير لـ نادية الجندى تخفى سنها الحقيقى