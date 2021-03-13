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أخبار العالم

74 ألفا و99 إصابة كورونا نشطة في الأردن

السبت 13/مارس/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 74 ألفا و99 حالة، حتى صباح السبت.

ووفق الموقع العالمي توفي 5224 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 55 حالة وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 464 ألفا و856 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 385 ألفا و533 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 119 مليونا و613 الفا و949 حالة، شفي منها 96 مليونا و264 ألفا و995 حالة.





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