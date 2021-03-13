زراعه الشرقية تنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.





ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر بقرية السدس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية في حضور المهندس محسن عبدالله سويلم مسئول المحاصيل السكرية بالمديرية والدكتور أيمن عبد الرازق من معهد بحوث المحاصيل السكرية وأخصائي بنجر السكر بالمحافظة وعدد من المزارعين وذلك للحديث عن أهم العمليات التي تتم أثناء الحصاد وتعريفهم بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل نقل المحصول لافتا الي أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.





أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت علي تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، بحضور مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية بهدف توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.





وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.





واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية العاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد علي ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها.





وأشار"مسعود" الي انه تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلي لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.