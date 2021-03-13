ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعه الشرقية تنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر

السبت 13/مارس/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول بنجر السكر بقرية السدس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية في حضور المهندس محسن عبدالله سويلم مسئول المحاصيل السكرية بالمديرية والدكتور أيمن عبد الرازق من معهد بحوث المحاصيل السكرية وأخصائي بنجر السكر بالمحافظة وعدد من المزارعين وذلك للحديث عن أهم العمليات التي تتم أثناء الحصاد وتعريفهم بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادي مشاكل نقل المحصول لافتا الي أن بنجر السكر يدخل في صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.

أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت علي تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، بحضور مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية بهدف توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.

وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية العاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد علي ضرورة إستخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها.

وأشار"مسعود" الي انه تم التأكيد علي أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلي لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقل إرشادي عن محصول القمح بـ صان الحجر

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقل إرشادي عن القمح في أم الزين بالزقازيق

250 ألف فدان.. بدء توريد محصول بنجر السكر لمصنع الحامول في كفر الشيخ

بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

لزيادة إنتاجية محصول القمح.. زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية المناحريت بديرب نجم

ندوة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعي قرية ديرب السوق بالشرقية

ترشيحاتنا

غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر

لمرضى القلب.. تعرف على أضرار وفوائد الموز

أول قرار من المحكمة بشأن صديق المتحرش بـ طفلة المعادي

ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟.. الإفتاء تجيب

هل الزيادة في الوضوء يبطله ؟.. احذر إذا كنت تغسل يديك أو تتمضمض أكثر من 3 مرات

أول فرمان.. كارتيرون يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

Advertisements

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

بشرى سارة للعمالة الوافدة.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون

أخبار الرياضة.. إعلامي سعودي: مرتضى منصور السبب وراء عودة كارتيرون.. وكهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد رمضان.. أول تعليق من يوسف عمر

«الطائر الشبح».. ظهور مفاجئ لـ مخلوق نادر يثير الهلع.. شاهد

منظمة الإيسيسكو تشيد بدور إنتصار السيسي وكلمتها في احتفالية عام المرأة

الراجل تعبان.. شاهد تعليقات الجماهير بعد سقوط عمرو دياب على المسرح.. فيديو

مصر تستقبل حدثا عظيما خلال أيام.. العالم ينتظر مومياوات الملوك.. وهذا ما فعلته محافظة القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022

لو بتحب اليوجا.. 3 أكلات يجب تناولها قبل ممارستها

تعرف على سعر هوندا سيتي الجديدة في مصر 2021