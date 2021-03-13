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سيارات

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022

السبت 13/مارس/2021 - 11:08 ص
جيب جراند واجونير
جيب جراند واجونير
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كريم عاطف

أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية الكشف عن سيارتي جيب واجونير وجراند واجونير الجديدتين لعام 2022، واللذان سيتم طرحهما فى السوق العالمى بداية من النصف الثانى للعام الحالى 2021.


وأوضحت شركة جيب العالمية أن السيارتين الجديدتين باسمين مختلفين عن بعضهما، إلا أن كليهما بنفس الحجم، مع تغييرات في التصميم الخارجي والداخلي، وبالتالى فى السعر لكل منهما.


واتفق الطرازان الجديدان جيب واجونير وجراند واجونير فى احتوائهما على الصفوف الثلاثية، والهيكل الفولاذى فى التصميم، حتى يصبح عالي القوة لتعزيز الأداء والسلامة والموثوقية مع تقليل الوزن الإجمالي أيضًا.


وتستمد السيارة جراند واجونيرقوتها من محرك V8 بسعة 6.4 لتر قياسي بالدفع الرباعي، يمكنها التسارع من 0-96 كم / ساعة في 6 ثوانٍ بفضل 471 حصانا، وعزم الدوران 617 نيوتن متر، مع إمكانية إلغاء تنشيط الأسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ويمكنها سحب 4472 كجم.


أما جيب واجونير فتستمد قوتها من محرك سعة 5.7 لتر، متوفر في كل من الدفع الثنائي والدفع الرباعي، على الرغم من أن خيار 2 × 4 لن يكون متاحًا عند الإطلاق، تبلغ قوتها 392 حصانًا وعزم دوران يبلغ 548 نيوتن متر، ويمكنها من سحب ما يصل إلى 4536 كجم.


يمكن الاختيار بين نظامي دفع رباعي يحتويان إما على علبة نقل واحدة أو سرعتين، ويتم تقديمه بخمسة أوضاع للتضاريس، بينما يوفر نظام النقل ثنائي السرعات Quadra-Trac II ترسًا تفاضليًا محدود الانزلاق يتم التحكم فيه إلكترونيًا.


أما المظهر الخارجى للسيارة جراند واجونير، فيأتى بمزيد من الكروم، ورفارف السيارة المنتفخة، وسقف متباين، وألوان حصرية، أما مقصورة الداخلية، فتحصل على لوحات تشغيل قابلة للسحب كهربائيًا بشكل قياسي، وتخطيط مزدوج الشاشة منقسمًا لا يتوفر داخل واجونير العادية.


وتأتي واجونير بثمانية مقاعد بشكل قياسي، بينما تأتي جراند واجونير بسبعة مقاعد بسبب كراسي القبطان الفردية للصف الثاني، على الرغم من أنه يمكن تكوين كلا الطرازين إما للصف الثاني المنفصل أو مقعد.


أما أسعار السيارتين الجديدتين، فور انطلاقهما من النصف الثاني من العام، بسعر يبدأ من 59.995 دولار للسيارة واجونير، بينما يرتفع جراند واجونير إلى سعر يبدأ من 88.995 دولار.

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022
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