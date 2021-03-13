تدريبات خاصة للاعبي الأهلي قبل السفر للكونغو

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال المران الأخير بالقاهرة، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.





بدأ مران الفريق بمحاضرة مطولة من بيتسو موسيماني، المدير الفني مع اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.





وخاض الفريق فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية، وأبرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.





وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، في الجزء الأخير من المران.



