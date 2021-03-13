حل واحد ينهي الصداع.. مصطفى محمد وفالكاو يثيران حيرة فاتح تريم قبل مواجهة قيصري سبور

وضع الثنائي مصطفى محمد، و"راداميل فالكاو"، مهاجما جالاتا سراي، "فاتح تريم"، المدير الفني في ورطة، قبل مواجهة قيصري سبور اليوم، السبت، على ملعب قيصر أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري التركي.





ومن المقرر أن يعود مصطفى محمد للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة سيفا سبور في المباراة الماضية للإيقاف، بسبب حصوله على كارت أحمر أمام أنقرة جوجو.





"فاتح تريم" كان يعتمد على الدفع برأس حربة واحد خلال المباريات الماضية، إلا أن تألق مصطفى محمد منذ انتقاله للفريق خلال الشتاء الماضي وتسجيله 5 أهداف في 5 مباريات، وتوهج رادميل فالكاو بتسجيله هدفين في آخر مباراة، وضع المدرب في ورطة.





جلوس فالكاو بديلًا لـ مصطفى محمد في مباراة اليوم، قد يتسبب في أزمة، والعكس صحيح، لذلك قد يلجأ فاتح تريم للدفع بالثنائي أساسيا في مباراة اليوم من أجل إنهاء الصداع، وتفادي حدوث أي أزمة.





ويسعى جالاتا سراي لتجاوز كبوته، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتضييق الخناق على بشكتاش متصدر الترتيب.





وفقد جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي مؤخرا، بعد خسارة 5 نقاط في آخر مباراتين، حيث هُزم أمام أنقرة جوجو 2 - 1، وتعادل مع سيفا سبور 2- 2.

