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محافظات

زراعة دمياط تطلق مبادرة لتجميع الألبان

السبت 13/مارس/2021 - 01:03 م
مبادرة زراعة دمياط
مبادرة زراعة دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الزراعة بدمياط، عن تنفيذ مبادرة تجميع الالبان  حيث تم توفير 50 مركز تجميع ألبان، وتم تنفيذ زراعة مساحة 6001 فدان بعدد مزارعين بلغ 3556 مزارعا، بالإضافة إلى ما تقدم به عدد 135مزارعا بمساحة 726 فدانا بطلبات رغبة منهم فى التحول من الرى بالغمر إلى الري الحديث.
ومن جانبه صرح المهندس سميح عبدالسميع ،وكيل وزارة الزراعه بدمياط، أن المديرية بدأت في مبادرة توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين، لتوزيعها على صغار المزارعين والمربين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، وتوفير التمويل اللازم للمبادرة، وتهدف وزارة الزراعه من تلك المبادرة  مساعدة صغار المربين، ودعم المزارع النظامية، من خلال عجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي المصري.

مشيرا الى ان   وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم  بشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة عقب تسمينها، لطرحها للبيع في منافذها بأسعار مناسبة للصغار المربين وصغار المزارعين .

لافتا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بدمياط  قد أصدرت أكثر من 250 ترخيصا لمزارع الماشية، تيسيرا لأصحابها لتوفير الأضاحي، واللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المقبل، وذلك تحت إشراف مديرية الزراعة.

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