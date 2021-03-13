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فن

شاهد أحمد زاهر و مى عمر من أحدث ظهور على إنستجرام

السبت 13/مارس/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور له.

و ظهر أحمد زاهر فى الصور برفقة الفنانة مى عمر، ونالت الصور إعجاب متابعيها و علقوا كالتالى:"قمرات"، واضاف اخر"ايه الجمال ده".

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر بطل لفيلم  جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاح عظيم، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وكان من تاليف وحوار محمد مهران، واخراج محمد عبد السلام، واشرف على التأليف والاخراج محمد سامي.

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