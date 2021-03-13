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ديني

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الهندسة جامعة الأزهر

السبت 13/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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محمد شحتة
نظمت كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي الخامس عشر، والذي عقد تحت عنوان: «التكامل الهندسي نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م» On line، بحضور وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر. 

 بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها الدكتور حسين عباس، أستاذ الهندسة الإنشائية، سكرتير عام المؤتمر؛ حيث تحدث عن نشأة جامعة الأزهر وتخصصاتها، وتنوع طلابها من شتى بقاع العالم، وتلى ذلك كلمة الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر عام المؤتمر، الذي أوضح حرص كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على عقد المؤتمر على الرغم من جائحة كورونا، موضحًا أن عدد الأبحاث المشاركة وصلت إلى ١٢٧ بحثًا، نوقشت في جلسات صباحية ومسائية بمشاركات دولية متنوعة. 

 ثم تحدث الدكتور أيمن مصيلحي، عميد الكلية، رئيس المؤتمر، مرحبًا بالحضور والمشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم، مؤكدًا على أن مؤتمر الأزهر الدولي الهندسي هو منتدى رئيس لعرض الأفكار المبتكرة والتطورات والمشاريع البحثيه المتنوعة في مجالات هندسية متعددة، وكذلك الدراسات التكميلية مثل الرياضيات الهندسية؛ حيث يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين الباحثين والمتخصصين في الصناعة؛ لمناقشة أحدث القضايا المعاصرة، والتقدم في مجال الاستشارات الهندسية. 

 وأوضح رئيس المؤتمر أن هناك العديد والعديد من الأبحاث العلمية التي تضع حلولًا لقضايا ومشكلات مجتمعية، لافتًا إلى أن المؤتمر الدولي الخامس عشر روعي في محاوره أن تكون متوافقة مع المخطط الإستراتيجي للدولة، كما روعي فيه أن يكون متوافقًا مع رؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتأكيد على أن كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعمل جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة؛ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.
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