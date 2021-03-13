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أخبار العالم

بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة السعودية تصدر تحذيرا مهما بسبب كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 03:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، استمرار رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا. 

فيما أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 239 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة.
 
وسجلت الرياض أعلى إصابات اليوم بـ 175 إصابة، يليها المنطقة الشرقية بـ 74 إصابة.


كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 42 إصابة.


وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السعودية حتى الآن 382 ألفا و59 إصابة، وتعافي 372 ألفا و456 حالة، بالإضافة إلى إجمالي 6563 حالة وفاة. 
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