بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة السعودية تصدر تحذيرا مهما بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، استمرار رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.





فيما أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 239 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة.

وسجلت الرياض أعلى إصابات اليوم بـ 175 إصابة، يليها المنطقة الشرقية بـ 74 إصابة.









كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 42 إصابة.







