الكشف عن إعلان نيسان أريا صديقة البيئة الجديدة.. فيديو

نشرت مؤخرا شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات ، إعلانها الجديد عن السيارة أريا Ariya الصديقة للبيئة ، والتى ظهر من خلالها الوان السيارة المبهرة .





وأوضحت نيسان خلال إعلانها أن سيارتها الجديدة أريا Ariya الكهربائية ذات الدفع الرباعي تضم ابتكارات تكنولوجيا جديدة الى خط انتاجها لكى تقلل بشكل كبير إنتاج ثانى اكسيد الكربون.





وأضافت نسيان ان سيارتها الجديدة أريا Ariya تضم لوحة ألوان خاصة مبهرة ، وتقول نيسان ، اثناء الاعلان "بفضل الطلاء المائي الذي يسمح بتطبيق الظلال في درجة حرارة منخفضة، تم تقليل إنتاج ثاني أكسيد الكربون لعملية تطبيق الطلاء بالكامل بنسبة 25 بالمائة".





وتم طرح خيارين جديدين،فى سيارة نيسان صديقة البيئة ، همAkatsuki Copper والتي تأخذ اسمها من العبارة اليابانية التي تعني "الشروق" وتكرم تقنية EV الخاصة بالنموذج بتألقها المعدني المعزز الذي يسلط الضوء على موصلية الأسلاك النحاسية.





أما الخيار الثاني Aurora Green والذي يشتق اسمه من الشفق القطبي ويظهر إما باللون الأخضر أو ​​الأرجواني، حسب زاوية الرؤية.





وقالت ليزلي بوسبي، مديرة الألوان في نيسان ديزاين أوروبا: "لقد ألهمنا الإبداع الذي تمثله نيسان أريا لاعتماد عقلية جديدة تمامًا لتصميم الألوان". "أريا هي تتويج لخبرة نيسان في التنقل الكهربائي وبيان قوي للنوايا لمستقبل تصميم السيارات الكهربائية. لذلك عملنا بجد لإدخال لغة تصميم مستقبلية حقًا تعتمد على تكنولوجيا الألوان، وتحليلها بالتفصيل لإنشاء تطابق مثالي مع شخصية Ariya المبتكرة ".





وتتكون لوحة الألوان بأكملها من أربعة خيارات أحادية وستة خيارات ثنائية اللون وتتضمن أيضًا Pearl Blue و Gun Metallic و Tinted Red و Warm Silver و Burgundy و Ceramic Gray .