فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب





نرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن وفاء مكى.





ولدت وفاء وكى فى 12 مايو 1963.





حصلت وفاء مكى على دبلوم تجارة.





بدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة فى عدة أعمال منها (بوابة المتولى والريا البيضا) لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.





من أبرز أعمالها (لحم رخيص، ذئاب الجبل، القلب يخطئ أحيانا).





فى عام 2001 تحولت وفاء مكى من نجمة صاعدة الى متهمة بسبب تعذيب خادمتها وهو الامر الذى اسفر عن حبسها لمدة 10 سنوات خلف القضبان.





تداول بعض صفحات السوشيال ميديا صورة لها وهى بالحجاب واعتقد البعض انها ارتدته ولكن بعد ظهورها مؤخرا تنفى هذه الشائعة.

تصدرت الفنانة وفاء مكى تريند جوجل بعد أول ظهور إعلامي لها عبر القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد وذلك بعد قضائها عشرة سنوات فى السجن بعد اتهامها بتعذيب خادمتها.