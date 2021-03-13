بعد قليل.. النائب محمد أبو العينين يترأس جلسة "البرلمان والحوار" بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يرأس النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد قليل، جلسة "البرلمان والحوار" ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي ال 31 والذي تنظمه وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين.



