بعد قليل.. النائب محمد أبو العينين يترأس جلسة "البرلمان والحوار" بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يرأس النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد قليل، جلسة "البرلمان والحوار" ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي ال 31 والذي تنظمه وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين.
يشارك في الجلسة التي يرأسها وكيل مجلس النواب، النائبة غابريلا كويفاس، عضو مجلس الشيوخ بالمكسيك، والنائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد السلام نصبة، عضو البرلمان العربي الليبي، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والمستشار على عمارة، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.