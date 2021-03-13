بسبب انهيار العملة.. المحتجون في لبنان يهاجمون مجلس النواب

عادت الاحتجاجات من جديد في لبنان، اليوم السبت، وذلك على خلفية مواصلة الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، وتدهور الحالة المعيشية لدى كثير من اللبنانيين.





وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مداخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، وقاموا برمي المرفقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار امني كثيف للقوى الامنية.





وتمكن المحتجون من كسر وإقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب في وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء، وانسحب العسكريون المتقاعدون أيضا من أمام مجلس النواب.