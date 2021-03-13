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أخبار العالم

بسبب انهيار العملة.. المحتجون في لبنان يهاجمون مجلس النواب

السبت 13/مارس/2021 - 06:08 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
عادت الاحتجاجات من جديد في لبنان، اليوم السبت، وذلك على خلفية مواصلة الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، وتدهور الحالة المعيشية لدى كثير من اللبنانيين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددا من المحتجين اعتصموا أمام مداخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، وقاموا برمي المرفقعات والحجارة باتجاه المجلس، وسط انتشار امني كثيف للقوى الامنية.

وتمكن المحتجون من كسر وإقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب في وسط بيروت، بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع بإتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء، وانسحب العسكريون المتقاعدون أيضا من أمام مجلس النواب.

وتظاهر عشرات اللبنانيين في أكثر من منطقة في البلاد، تزامنا مع تسجيل الليرة اللبنانية أنهيارا قياسيا هبطت فيه إلى 12 ألف ليرة للدولار.

وتجمع المحتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت، وانضم إليهم العسكريون المتقاعدون، الذين انسحبوا بعدما حاول عدد من الشبان اقتحام أحد مداخل مجلس النواب وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، فيما استخدمت شرطة البرلمان الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما قطع المتظاهرون طريق بيروت صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
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