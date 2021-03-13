الأرقام القياسية تعود للكويت.. تسجيل 1211 إصابة جديدة بكورونا

رصدت وزارة الصحة الكويتية تعافي 1365 حالة بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 192782 إصابة.





كما سجلت الصحة الكويتية بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 9 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1165 حالة وفاة.





ورصدت الصحة الكويتية إصابة 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 208460 حالة.



