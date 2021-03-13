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أخبار العالم

الأرقام القياسية تعود للكويت.. تسجيل 1211 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/مارس/2021 - 07:29 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
رصدت  وزارة الصحة الكويتية تعافي  1365 حالة بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 192782 إصابة.

كما سجلت الصحة الكويتية بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 9 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1165 حالة وفاة.

ورصدت الصحة الكويتية إصابة 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 208460 حالة.

كما بينت الصحة الكويتية ان إجمالي الفحوصات المخبرية في البلاد منذ بدايتها وحتي الان بلغت 1901041 فحصا بعد إجراء 7319 فحصا خلال الساعات الماضية.
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