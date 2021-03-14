7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد السبانخ.









من فوائد السبانخ:

١- مفيد جدًا للدم و للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم لإحتوائه على الحديد و حمض الفوليك.

٢- يحافظ على صحة العظام ويمنع من هشاشتها بسبب الكالسيوم، الفسفور وفيتامين k المتواجد بنسبة جيدة فيه.

٣- يحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم وقليل بالصوديوم (الملح) والدهون .

٤- غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والسرطانات.

٥- مفيد جدًا لصحة البشرة، الشعر والعيون لاحتوائه على فيتامين C, A.

٦- غني بالألياف والماء فيمنع من الإمساك.

٧- قليل بالسعرات الحرارية لذلك يساعد في خسارة الوزن.



