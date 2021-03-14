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مرأة

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

الأحد 14/مارس/2021 - 01:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد السبانخ.


من فوائد السبانخ:
١- مفيد جدًا للدم و للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم لإحتوائه على الحديد و حمض الفوليك.
٢- يحافظ على صحة العظام ويمنع من هشاشتها بسبب الكالسيوم، الفسفور وفيتامين k المتواجد بنسبة جيدة فيه.
٣- يحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم وقليل بالصوديوم (الملح) والدهون . 
٤- غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والسرطانات.
٥- مفيد جدًا لصحة البشرة، الشعر والعيون لاحتوائه على فيتامين C, A.
٦- غني بالألياف والماء فيمنع من الإمساك.
٧- قليل بالسعرات الحرارية لذلك يساعد في خسارة الوزن.

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