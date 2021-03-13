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محافظات

محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا لمطرانية المنيا وتوابعها

السبت 13/مارس/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبة الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا مكاريوس، أسقفا لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها.

حضر الاحتفال، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب مجلسى الشعب والشيوخ بالمحافظة.


قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا مكاريوس علي توليه منصب أسقف مطرانية مدينة المنيا وتوابعها ، كما قدم التهانئ لشعب مدينة المنيا الكريم لاختيار الأنبا مكاريوس أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتامين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والامن.

قال المحافظ، إن جميع الأديان السماوية ، نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعًا بالمحبة والسلام، وعمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة، تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد بتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري في مواجهته للصعاب والتحديات، متحليًا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفي الأمة وتتناقلها الأجيال فيما بينها، فشعب مصر نسيج واحد تجمعه المحبة والمصير والتطلعات الواحدة، من اجل حياة أفضل ومستقبل مشرق.

من جانبه قدم الأنبا مكاريوس، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

جدير بالذكر ان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل قام عدد من الأقباط الأرثوذكس، و القساوسة وأبناء الكنيسة باستقبال ، الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها، بالطريق الصحراوي الشرقي فور وصوله إلى محافظة المنيا قادمًا من القاهرة، بالذغاريد والورود واللافتات استعدادًا لحفل تجليسه أسقفًا عاما لمدينة المنيا وتوابعها.
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