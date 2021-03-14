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حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمطرية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:04 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنهما.

تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة الدراجات النارية.

 وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية  تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر .

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك" أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" وإتهمه بالسرقة.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

واعترف بإرتكاب (3) حوادث سرقة  بذات الأسلوب "جارى التوصل لمالكيها" ، تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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