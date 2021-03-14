قالوا لـ صدى البلد: ندى بسيوني توجه رسالة مؤثرة قبل عيد الأم.. وعائشة الكيلانى تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشى

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:





ندى بسيونى :

وجهت الفنانة ندى بسيونى، رسالة إلى كل شخص مازالت والدته على قيد الحياة لكي يحتفل معها بعيد الام الذى من المنتظر ان يكون خلال الايام القليلة المقبلة.

وقالت ندى اثناء تواجدها فى ندوة صدى البلد : اسالوا على والدتكم ولابد ان تراعوهن وبوسوا ايدها وقدمها.

واضافت ندى: "انا كنت ببوس يد وقدم امى دائما وكنت اراعيها باستمرار واخدمها على الرغم من وجود اشخاص اخرين يخدمونها لكن كنت احب ان اراعيها بنفسى ولا احبذ ان يقترب منها اى شخص اخر".

واوضحت ندى : كل شخص سيندم اذا لم يراع والدته ويحتضنها وكل سنة وكل ام بصحة وسلامة دائما.



عائشة الكيلانى :

بينما أكدت الفنانة عائشة الكيلاني انها لم تشعر بالغضب بسبب حصر المنتجين أدوارها في "الفتاة القبيحة"، خاصة أنها كانت تجيد تجسيد تلك النوعية من الأدوار، سواء من حيث الأداء التمثيلى أو الشكل والمكياج.

وأكملت: كنت أضع بعض المساحيق حتى أظهر بشكل الفتاة القبيحة لان هذا النوع من الأدوار يجعل المشاهد يضحك بشكل أكثر، وكنت أراقب تلك النماذج فى حياتى الخاصة لتخرج بشكل طبيعى.

وأضافت: "لم اجر 28 عملية تجميل كما يعتقد البعض بإستثناء "تصليح الاسنان، فلو كنت أجريت كل تلك العمليات لأصبحت فى جمال ليلى علوى" ، مؤكدة ان إجراء ذلك النوع من العمليات ليس أمرا مشينا حتى تتبرأ منه.

وتابعت قائلة : انها لا تشعر بالظلم فنيًا وراضية عن مشوارها الفنى وما حققته ، وهذا الامر يتضح لها حين تواجه الجمهور فى الشارع .





عبد الرحيم كمال :

كشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن التصوف في حياته واعماله الفنية، وتحدث من خلال لقاء مع موقع صدى البلد، عن اسرار التصوف، والمفهوم الخاص به بالنسبة له.

كما تحدث عن بدايات الامر معه، وكيف كان والده يقيم حلقات ذكر في قريته بسوهاج، واوضح انه منذ الصغر وهو يتعلق بالحب، كما تحدث عن سر تعلق الجمهور بأعماله، واسباب وجود التصوف في اعماله.

وحل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على موقع صدى البلد، وكشف العديد من أسرار مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدث عن كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني.

كما كشف تفاصيل العمل الخاص بسيرة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تم الاتفاق مع الفنان أحمد حلمي لتجسيد الشخصية.





وائل الابراشى :

بينما كشف الناقد السينمائى طارق الشناوي، آخر التطورات الصحية للاعلامي وائل الابراشى، والذى ما زال يمكث فى المستشفى؛ بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد طارق، فى تصريح لـ"صدى البلد" ان حالة وائل الابراشى الصحية تحسنت كثيرا، وبشكل كبير سيغادر المستشفى خلال ايام قليلة، على ان يقضى فترة نقاهة فى منزله".

واضاف طارق الشناوى : قد تمتد فترة النقاهة التى يقضيها وائل الابراشى فى منزله الى بداية شهر رمضان؛ ليعود الى الشاشة فى الشهر الكريم، من خلال برنامجه "التاسعة مساء"، الذى يعرض على القناة الاولى.

واوضح طارق : ما تم تداوله امس عن الحالة الصحية للاعلامي وائل الابراشى، والخاص بتدهورها؛ امر غير صحيح، وعار تماما من الصحة، وهو فى حالة مستقرة حاليا.





مشيرة اسماعيل :

أكدت الفنانة مشيرة إسماعيل، إنها اعتذرت عن القيام ببطولة إحدى الحكايات فى مسلسل زي القمر، والذى سوف يتم عرضه الفترة القادمة.

وتابعت مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : انها اعتذرت عن العمل بسبب خوفها من فيروس كورونا ، مؤكدة انها تحاول بقدر الامكان عدم الخروج من المنزل الا فى حالات الضرورة القصوى.

وأضافت : لم أكن أرغب فى الاعتذار عن بطولة العمل خاصة وأن المنتجة بمثابة ابنتى إذ تعاملت معها قبل ذلك فى بعض الأعمال الدرامية ووجدت منها التقدير المعنوى والمادى ، وقد تفهمت الموقف بشكل كامل ، الا اننى كنت أخشى إصابتي ومن ثم تعطيل التصوير.





لبنى ونس :