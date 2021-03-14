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فن

عبد الرحيم كمال يكشف سر تسمية مسلسل يحيي الفخراني بـ نجيب زاهي زركش

الأحد 14/مارس/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن سر تسمية مسلسل الفنان يحيي الفخراني "نجيب زاهي زركش" بهذا الاسم.

وقال عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد":" ان الاسم مرتبط بشخصية نجيب وسنه ووضعه الاجتماعي، مؤكدا انه يستخلص اسماء اعماله من الحالة التي تكون عليها الشخصية، لافتا الي ان الجمهور حينما يشاهد العمل سيعرف لماذا تم تسميته هكذا، مؤكدا ان الاسم مناسب لوضع الشخصية.

وأشار عبد الرحيم كمال، إلى التصوف في حياته واعماله الفنية، وتحدث خلال لقاء مع موقع صدى البلد، عن اسرار التصوف، والمفهوم الخاص به بالنسبة له.

كما تحدث عن بدايات التصوف معه، وكيف كان والده يقيم حلقات ذكر في قريته بسوهاج، واوضح انه منذ الصغر وهو يتعلق بالحب، كما تحدث عن سر تعلق الجمهور بأعماله، واسباب وجود التصوف في اعماله.

وحل عبد الرحيم كمال ضيفا على موقع صدى البلد، وكشف العديد من أسرار مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدث عن كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني.

كما كشف تفاصيل العمل الخاص بسيرة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وكيف تم الاتفاق مع الفنان أحمد حلمي لتجسيد الشخصية.

وعلى جانب آخر، روج فتحى عبد الوهاب لمسلسله الرمضانى القادم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بصورة من البوستر الرسمى لمسلسل "القاهرة كابول" برفقة طارق لطفى وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، وكتب معلقا: "رمضان ٢٠٢١".

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى لـ حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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