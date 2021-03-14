بتكلفة 5 مليارات جنيه .. بدء العد التنازلي للانتهاء من مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية داخل مبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة .





ومن جانبه قال المهندس طارق صفي المشرف العام على مشروع تشييد مبنى مجلس النواب، إن المبنى مقام على مساحة 18 ألف متر ومكون من بدروم وأرضى و8 أدوار متكررة يتوسطه قاعة المجلس التي تتسع لـ 1000 نائب.





وتابع طارق صفي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المبنى الرئيسي يتكون من 10 قاعات استماع و30 قاعة حزبية و30 لجنة عمومية ومكاتب تسع لـ 3200 موظف ".





وأردف طارق صفي:" مبنى مجلس النواب به مباني خدمية وجراج يسع 1500 سيارة، ومبني خدمات المجلس من الشهر العقاري والسجل المدني، ومبنى مركز طبي يحتوي على 10 عيادات ومراكز أشعة قلب وتحليل، ومسجد يسع 300 مصلي ".





ولفت طارق صفي إلى الانتهاء من مجلس النواب في 30 يونيو المقبل وتكلفته تصل لـ 5 مليار جنيه".





وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدية وخاصة البرج الايقوني .