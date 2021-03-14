ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة 5 مليارات جنيه .. بدء العد التنازلي للانتهاء من مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

الأحد 14/مارس/2021 - 01:12 ص
مجلس النواب بالعاصمة
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
Advertisements
هاني حسين
أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية داخل مبنى مجلس  النواب في العاصمة  الإدارية الجديدة .

ومن جانبه قال المهندس  طارق صفي المشرف العام على مشروع تشييد مبنى مجلس النواب، إن المبنى  مقام على  مساحة 18 ألف متر ومكون من بدروم وأرضى و8  أدوار متكررة  يتوسطه  قاعة المجلس التي تتسع  لـ 1000 نائب.

وتابع طارق صفي  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المبنى الرئيسي يتكون من 10 قاعات استماع و30 قاعة  حزبية و30 لجنة عمومية ومكاتب تسع لـ 3200 موظف ".

وأردف طارق صفي:" مبنى مجلس النواب به مباني خدمية وجراج يسع 1500 سيارة، ومبني خدمات المجلس  من الشهر العقاري والسجل المدني، ومبنى مركز طبي يحتوي على 10 عيادات ومراكز أشعة قلب وتحليل، ومسجد يسع 300 مصلي ".

ولفت طارق صفي إلى الانتهاء من مجلس النواب في 30 يونيو المقبل وتكلفته تصل لـ 5 مليار جنيه".

وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدية وخاصة البرج الايقوني .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يستفيد منها الأجيال لـ 200 سنة جاية.. أحمد موسى: 3 مليارات دولار تكلفة منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

8 ملايين نسمة.. الإسكان: العاصمة الإدارية أحد الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية

فندق 7 نجوم في البرج الأيقوني .. الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قريبا

الأيقوني في 2023.. الإسكان تكشف موعد الانتهاء من منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

لن نبني سورا حولها.. الإسكان: العاصمة الإدارية بها مدارس حكومية وليست للأثرياء فقط

أرضي و4 أدوار.. الحكومة تعلن ملامح اشتراطات البناء .. فيديو

ترشيحاتنا

إيجارها جنيه واحد في الشهر .. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل شقة الدكتور محمود سامي.. فيديو

يصيب 95% من سكان العالم .. فيروس غامض يهدد البشرية

شبهة جنائية.. العثور على جثة مصري داخل حمام في الكويت

أتعرض لتهديدات.. موديل إعلان محمد رمضان يكشف كواليس صادمة عن الانفجار

قبل رمضان.. مستشار الرئيس لـ الصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

بريطانيا تستعد لمحاكمة أسماء الأسد وتجريدها من الجنسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور