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مرأة

طريقة عمل بارفيه البطاطا الحلوة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:21 ص
بطاطا
بطاطا
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بارفية البطاطا الحلوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق البطاطا.

مقادير بارفيه البطاطا الحلوة

كيلو بطاطا حلوة مسلوقة و مهروسة
بسكوت
قمح نصف كوب
سكر ناعم نصف ملعقه صغيره
قرفه نصف ملعقه صغيره
قرنفل مطحون رشه
جوزه الطيب ١/٢ كوب عين جمل مجروش خشن ١/٣ كوب كريمة ١ كيس مارشميللو للوجه سكر بودرة.

طريقة تحضير بارفيه البطاطا الحلوة

* تتبل البطاطا بقرفة وقرنفل وجوزة الطيب

* وتخلط بكريمة وعين جمل وبسكوت

* ثم يوضع خليط البطاطا ويرص المارشميللو على الوجه

* ثم تدخل الفرن حتى يحمر الوجه​

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