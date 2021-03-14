طريقة عمل بارفيه البطاطا الحلوة

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بارفية البطاطا الحلوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق البطاطا.
مقادير بارفيه البطاطا الحلوة
كيلو بطاطا حلوة مسلوقة و مهروسة
بسكوت
قمح نصف كوب
سكر ناعم نصف ملعقه صغيره
قرفه نصف ملعقه صغيره
قرنفل مطحون رشه
جوزه الطيب ١/٢ كوب عين جمل مجروش خشن ١/٣ كوب كريمة ١ كيس مارشميللو للوجه سكر بودرة.
طريقة تحضير بارفيه البطاطا الحلوة
* تتبل البطاطا بقرفة وقرنفل وجوزة الطيب
* وتخلط بكريمة وعين جمل وبسكوت
* ثم يوضع خليط البطاطا ويرص المارشميللو على الوجه
* ثم تدخل الفرن حتى يحمر الوجه