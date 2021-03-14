ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشكلة في نسبة الأكسجين .. متحدث الصحة يحمل رسالة من وائل الإبراشي إلى جمهوره

الأحد 14/مارس/2021 - 02:44 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
Advertisements
محمد القاضي
كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي عن طريق مدير المستشفى، وهو بصحة جيدة".

وأشار إلى الإعلامي وائل الإبراشي تعافى من كورونا منذ فترة طويلة، لكن كان ما زالت مشكلة في نسبة الأكسجين في الدم، متابعا: "نسبة الأكسجين في الدم حاليا تصل 94% ويتدرب منذ فترة على الاستغتاء نهائيا عن الأكسجين".

وأكد: "صحته تحسنت بشكل كبير، ويتلقي الرعاية الطبية، وحالته النفسية تحسنت كثيرا، وطلب مني أن اطمئن جمهوره عن صحته، وسيخرج من المستشفي خلال أيام قليلة جدا، ويعود لحالته الطبيعية مرة أخرى".

وتابع: "ما يتداول عن تدهور الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي غير صحيح وغير دقيق وعار من الصحة تماما"، مردفا: "كنت حريصا على التوصل للإطمئنان على صحته".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده

بعد إصابته بكورونا.. وائل الإبراشي يعلن خروجه من الإنعاش وتحسن حالته الصحية

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي | خاص

تعبانة أوي.. فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

شاهد | تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

ترشيحاتنا

محلل سياسي: بيان مجموعة الـ31 لم يصدر من مجلس حقوق الإنسان

أخبار التوك شو.. اقلعي هصورك عريانة.. شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث .. مستشار الرئيس لـ الصحة: المواطنون لا يقبلون على تطعيم كورونا

التعليم: الدراسة منتظمة.. ونتابع التزام المدارس بالتعليمات

بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

ضحية إعلان محمد رمضان: لولا ستر ربنا كنت مُت

عبد الباسط حمودة: بليغ حمدي عمل لحن على قد الشوق لعبد الحليم من بياع كركديه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها