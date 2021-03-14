مشكلة في نسبة الأكسجين .. متحدث الصحة يحمل رسالة من وائل الإبراشي إلى جمهوره

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.





وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي عن طريق مدير المستشفى، وهو بصحة جيدة".





وأشار إلى الإعلامي وائل الإبراشي تعافى من كورونا منذ فترة طويلة، لكن كان ما زالت مشكلة في نسبة الأكسجين في الدم، متابعا: "نسبة الأكسجين في الدم حاليا تصل 94% ويتدرب منذ فترة على الاستغتاء نهائيا عن الأكسجين".





وأكد: "صحته تحسنت بشكل كبير، ويتلقي الرعاية الطبية، وحالته النفسية تحسنت كثيرا، وطلب مني أن اطمئن جمهوره عن صحته، وسيخرج من المستشفي خلال أيام قليلة جدا، ويعود لحالته الطبيعية مرة أخرى".





وتابع: "ما يتداول عن تدهور الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي غير صحيح وغير دقيق وعار من الصحة تماما"، مردفا: "كنت حريصا على التوصل للإطمئنان على صحته".





