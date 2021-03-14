مواصفات وأسعار أرخص سيارة سيدان في مصر موديل 2021.. صور

تعتبر النسخة لادا جرانتا واحدة من اكثر السيارت المنافسة داخل السوق المصري عن فئة السيدان، لاحتوائها على العديد من العناصر الفنية إلى جانب مواصفات الأمن و السلامة، و مساحتها الداخلية المناسبة، بالاضافة إلى قيمتها التسويقية و التي ربما تكون مناسبة لشريحة كبيرة من الراغبين في فرصة الحصول على سيارة جديدة موديل 2021.

زودت لادا جرانتا موديل 2021 بنسختين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ولكن الأول يستطيع أن يولد قوة قدرها 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من خمسة سرعات.

بينما يأتي المحرك الثاني بقوة تقدر بـ 98 حصان، و 145 نيوتن/ متر من عزم أقصى للدوران ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

وتبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم، بينما تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، ه=خلال فترة زمنية قدرها 11.4 ثانية.

وتحتوي لادا جرانتا على حزمة متعددة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD المتحكم في التوزيع الكتروني للفرامل.

و جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4268، و عرض 1700 مم، و بارتفاع 1500 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 480 لتر، و جنوط بقياس 14 بوصة، كما تحتوي على مكييف هواء، و زجاج أمامي كهربائي، و مرايات جانبية كهربائية.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 داخل السوق المحلي :

الفئة الأولى مانيوال موديل FULL OPTION 2021محرك 1600 سي سي بسعر153 ألف جنيه.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر173 ألف جنيه.