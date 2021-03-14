أمريكا تطالب روسيا بوقف اضطهاد معارضي بوتين

وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة إلى روسيا دعا خلالها إلى التوقف عن اضطاد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وقال بلينكن عبر "تويتر" إن اليوم، اعتقلت الحكومة الروسية ما يقرب من 200 من قادة البلدية والسياسيين، بما في ذلك الناشطين السياسيين فلاديمير كارا مورزا ويوليا جاليامينا، لأسباب مشكوك فيها".





وأضاف: "ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة".





وجاء ذلك بعد بعد اعتقال 200 مشارك في منتدى للمعارضة في العاصمة الروسية موسكو، في وقت تقود السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.



