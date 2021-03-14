بعد غزوه الأسواق .. فوائد مذهلة لحليب الحصان منها تحسين المناعة

أثار غزو حليب الحصان للأسواق البريطانية، الجدل خاصة أن البعض اعتبره البديل الجديد لحليب الأبقار، ورغم غلاء أسعاره التي تصل إلى 6.5 جنيه إسترليني لزجاجة 250 مل فقط، إلا أنه لاقى رواجا وإقبالا جماهيريا واسعا.





ويرصد «صدى البلد» فوائد حليب الحصان بعد تداول العديد من التقارير في الصحف البريطانية عنه.





ومن ضمن فوائد حليب الحصان أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والحديد ولكنه منخفض الدهون، مع وجود مستويات من اللاكتوز والبروتين، وتشير الأبحاث إلى أنه أقرب إلى حليب الثدي البشري، فالحليب نصف الدسم بنسبة دسم 1.7% فقط.





وتشير الدراسات إلى أن له فوائد أيضا للمساعدة في مواجهة آثار الأكزيما، وتعزيز جهاز المناعة، ويعتقد الباحثون في جامعة "نزارباييف" في كازاخستان حيث يشيع بيع حليب الخيل، أنه يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسرطان.





ويحتوي حليب الحصان أيضا على الليزوزيم واللاكتوفيرين، اللذين لهما خصائص مضادة للميكروبات وتساعد في مكافحة البكتريا والفطريات والفيروسات المسببة للامراض.





وتتميز تركيبته بأنه غني بالإنزيمات، ويحفز نمو البكتريا المفيدة ويحد من نمو البكتيريا غير المرغوب فيها في الامعاء، ويعد تناول لتر يوميا من حليب الخيل له دورا هاما في تحسين الجهاز الهضمي.