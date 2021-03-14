أوبو تطلق الإصدار الخاص من هاتف Reno5 Marvel Edition.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة أوبو Oppo ، إصدارا محدودا من هاتفها الذكي Reno5 4G، تحت عنوان Reno5 Marvel Edition، ومن المقرر أن يصل الهاتف الجديد إلى الأسواق الإندونيسية يوم 15 مارس الجاري، ولن يتمكن سوى قلة مختارة فقط من الحصول عليه.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي إصدار أوبو الحصري Oppo Reno5 Marvel Edition، بتصميم مميز بشعار لعبة الأبطال الخارقين Avengers على ظهره، المقتبسة من سلسلة الأفلام والمسلسلات الخيالية الشهيرة، إلى جانب حافظة واقية مميزة تحمل شعار شركة Marvel.













ويتضمن الصندوق المخصص بهاتف Oppo Reno5 Marvel Edition، جميع الملحقات المخصصة للجهاز من الشاحن وسماعة أذن، مع قاذف بطاقة SIM، تحمل جميعها شعار .Avengers





وسيتوفر الإصدار الخاص من هاتف Reno5 Marvel Edition، في إندونيسيا، مقابل سعر 395 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 200 جنيها مصريا).





وتتوافق مواصفات إصدار Reno5 Marvel Edition، مع مواصفات الإصدار الأصلي من الهاتف Reno5 4G، حيث يتميز بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وتضم الشاشة قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.





ويمتاز هاتف Reno5 Marvel Edition، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسة منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع ثلاث مستشعرات أخرى بدقة 8 و 2 و 2 ميجابيكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السليفي بدقة 44 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Reno5 Marvel Edition، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، وسيتم تشغيل إصدار أوبو المحدود بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 720G ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة عل أندرويد 11.



