القومى للمرأة يطلق حملة ريادة الأعمال للمرأة الريفية في 9 محافظات

يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم،حملة لطرق الأبواب بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"،وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي،خلال الفترة من ١٤ الى٢٠ مارس الجارى ، وتنفذ فى ٩ محافظات وهى ( أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالاضافة الى مطروح ).





وأوضحت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعيه بالمجلس أن حملة طرق الأبواب تأتى تزامنا مع جهود المجلس فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر فقرا، وتهدف لتوعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.





وتتضمن رسائل الحملة أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها ،كيفية تحديد فكرة المشروع ، كيفية البدء فى مشروع اقتصادي صغير وصفات صاحبة المشروع الناجحة .





وأشارت إيزيس محمود إلى أنه سيسبق الحملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات لمدة يوم واحد فى هذه المحافظات للتعريف برسائل الحملة وأهدافها والتى تتضمن مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالى والادخار وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وناجحة .







