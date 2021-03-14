انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة .. شاهد

انتظمت صباح اليوم الأحد الدراسة بمدارس الإسكندرية لجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





وفي بث مباشر لموقع صدى البلد الإخباري من أحد المدارس التجريبية شرق الإسكندرية، ارتدى جميع الطلاب الكمامات والماسكات البلاستيكية، وحرص المدرسون على التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمسافة كافية، كما تم قياس درجات الحرارة عند الدخول.

أقرأ أيضًا:

بعد تداول صورها على فيس بوك.. القصة الكاملة لتواجد الراقصة الروسية ديانا داخل قلعة قايتباي





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الامر في عدم حضور الطالب بالمدرسة، فلابد من توقيع اقرار رسمي من ولي الامر في الادارة التعليمية بخصوص هذا الامر.





وتشمل البيانات المطلوب كتابتها في هذا الاقرار، هو اسم ولي الامر، ورقمه القومي، واسم الطالب أو الطالبة، الصف الدراسي المقيد به، والعام الدراسي 2020/2021





ويؤكد هذا القرار على ان الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبة ولي الامر، على أن يتابع الدراسة من لمنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر أيام الاختبارات فقط.





وقد فتحت المدارس اليوم أبوابها من جديد لـ استقبال الطلاب لبدء الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 بدأت اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 بالنسبة للمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت، بينما تبدأ الدراسة من الاحد في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الغياب.