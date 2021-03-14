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حوادث

تأجيل محاكمة رانيا يوسف في ازدراء الأديان لجلسة 21 مارس

الأحد 14/مارس/2021 - 12:17 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان لجلسة 21 مارس للإعلان. 

وكانت نيابة نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا من أشرف فرحات، المحامي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح في قضية كانت مقامة من المحامى أشرف فرحات.

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