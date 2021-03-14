يفك زنقة.. الشروط الكاملة للحصول على قرض بضمان عقار 2021

قرض بضمان عقار 2021 .. تتيح البنوك العاملة في السوق المصرية عددًا من القروض المتنوعة والتي يأتي في أبرزها قرض بضمان عقار 2021 ، لجذب أكبر شريحة من العملاء الجدد بشروط ميسرة وإجراءات مبتكرة لتلبية احتياجات عملائها، إذ تركز البنوك والمؤسسات المالية المحلية في الترويج لتلك المنتجات وخصوصا قروض التجزئة المصرفية، وتركز على فترات سداد وبرامج تمويلية مناسبة من بينها منتج الـ قرض بضمان عقار 2021





وعن قرض بضمان عقار 2021 ينشر "صدي البلد" أبرز شروط الحصول علي قرض بضمان عقار 2021 ، من عدد من البنوك المصرية منها والتي جاءت كالأتي:





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قرض بضمان عقار 2021

تلجأ البنوك لإعطاء قرض بضمان عقار 2021 ، لضمان البنوك الحصول علي استرداد المبالغ المالية وفوائد الأقساط خلال فترة زمنية محددة، إذ يمتاز هذا النوع من القروض بتسريع عمليات حصول العميل علي قرضه.





قرض بضمان عقار من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري خدمة القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة والأطباء بقيمة تمويل تصل لـ مليون جنيه كحد أقصي ومدة تمويل تبلغ 7 سنوات بدون ضامن وبسعر فائدة ميسر.





شروط الحصول على قرض بضمان عقار

يتميز القرض الممنوح من البنك الأهلي أنه يتيح لصاحبه ميزة التأمين على الحياة خلال فترة الاقتراض ووفيما يلي شروط الحصول على قرض بضمان عقار البنك الأهلي:









ألا يقل عمر المقترض عن 21 ولا يجاوز الـ65 عاما بنهاية التمويل وضرورة تقديم صورة من بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث ومستندات ملكية العقار أو عقد الإيجار و صورة البطاقة الضريبية سارية ومستخرج رسمي من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة و كشف حساب بنكي شخصي أو للنشاط عن آخر عام





شروط الحصول على قرض بضمان عقار

حد أدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.





قرض بضمان عقار من بنك CIB

يتيح البنك التجاري الدولي CIB، لعملائه الحصول علي قرض شخصي بضمان عقار بحد أقصي من التمويل يصل لمليوني جنيه وبفترة سداد تصل 8 سنوات بعائد فائدة تنافسي يبدأ من 14% حتي 23.5%.









شروط الحصول على قرض بضمان عقار من بنك سي أي بي

يمتاز القرض بأنه يعطي لصاحبه ميزة التأمين علي الحياة خلال فترة القرض، والحصول على المبلغ المطلوب من أي فرع للبنك، واشترط البنك عددا من الشروط للحصول على القرض من بينها صورة من بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق ساري من 3 شهور بحد أقصي و خطاب تحويل قسط القرض أو خطاب مفردات مرتب من جهة العمل وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور بالنسبة للموظفين اضافة لصورة من سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة.

قرض بضمان عقار QNB

يتيح بنك قطر الوطني الأهلي QNB، خدمة الحصول علي القرض الشخصي بضمان عقار بقيمة تمويل بدون حد أقصي للتمويل وبعائد تنافسي ميسر وميزة التأمين علي الحياة خلال فترة الاقتراض وامكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولي أو الثانية مع دخل المقترض للحصول علي قيمة أعلي للقرض وخصم القسط الشهري تلقائيا ومن الحساب الجاري للعميل.





شروط الحصول على قرض بضمان عقار من بنك كيو إن بي

قال البنك إن فترة التمويل تصل لـ 7 سنوات، إذ يتاح القرض لمن يصل عمره لـ21 ولا يجاوز الـ60 عاما للموظفين و أصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم.