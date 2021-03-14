ننشر نص شهادة أوجينه مجدي فى واقعة التحرش بطفلة المعادي

حصل موقع صدى البلد على نص شهادة أوجنيه مجدي داود صليب ، موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل ، فى واقعة التحرش بفتاة المعادي، حيث اكدت أنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي ، أبصرت عن طريق كاميرات ا لمراقبة دلوف المتهم، ويتوقف الأخير بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار ، حتي أبصرت دلوف المجني عليها والتي تتصافح مع سالف الذكر وينحني الأخير بأعلي جسده أمام الطفلة والأمساك بيده اليسري بمؤخرتها ، أعقب ذلك أن إحتضنها من الخلف محاولا رفعها إلي أعلي فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به، فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلي تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا.





و أمر المستشار النائب العام، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا. حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.



