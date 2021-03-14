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منوعات

سعرها 2.6 مليون دولار.. شاب يصطاد سمكة نادرة ويتناولها مع رفاقه ثم يفاجأ بسعرها الخيالي

الأحد 14/مارس/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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نهى حمدي
طرق الحظ باب شاب كان يمارس هواية الصيد، عندما رزق بسمكة مختلفة الشكل عن باقي الأسماك ولكنه أدار ظهره لضربة الحظ وقرر طهيها بدلًا من بيعها، ليندم  بعد ذلك على الفرصة الذهبية التي كانت بين يديه.

كان الشاب النيجيري يمارس هوايته المفضلة في صيد الأسماك، عندما قام باصطياد سمكة ضخمة ونادرة، وبدلًا من استغلالها تناولها هو ورفاقه، بحسب ما نشر موقع "بيزنس انسايدر". 

والتقط الشاب صورا للسمكة النادرة وهي من نوع "بلو مارين" والتي تعد من أغلى الأسماك وأكثرها ندرة، ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي. 

واكتشف الشاب لاحقًا أن تلك السمكة كانت كنزا بين يديه، حيث يصل سعرها لـ 2.6 مليون دولار، وتكلفة الرطل الواحد من هذه السمكة يبلغ حوالي 31 ألف و325 دولارا. 

الجدير بالذكر أن وزن الأنثى من هذا النوع أكبر من الذكور، فقد يبلغ طولها 14 قدمًا وتزن أكثر من 1985 رطلًا، فيما يصل متوسط الأحجام إلى 11 قدمًا، وما بين 200 و400 رطلًا.

وبعيدًا عن صدمة الكنز الذي فوته الشاب، جاءت الصدمة الثانية للشاب وهي أن هذه الأسماك ليست مخصصة للاستهلاك البشري، لاحتوائها على كميات كبيرة من الزئبق.
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