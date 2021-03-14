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محافظات

مصرع طفل في انقلاب توك توك بالدقهلية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:04 م
حادث توك توك
حادث توك توك
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همت الحسينى
لقي طفل مصرعه في انقلاب "توك توك" على الطريق الفرعي "اليوسفية - الطلمبات" مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وكان قد ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعى الرابط بين قريتي (اليوسفية -الطلمبات) أمام قرية "اليوسفية" دائرة مركز بني عبيد.

انتقال ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين  أنه حال سير التوك توك رقم ( دب ه ٨٣٥٦ ) قيادة المدعو " سعيد سامح سعد الششتاوی " ٤٥ سنة ، سائق توك توك ومقيم عزبة " 15 " دائرة مركز بني عبيد باتجاه الطلمبات، وبمكان الحادث اختل مقود القيادة بيده مما أدى الى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق ونجم عن ذلك وفاة مرافق قائد التوك توك الطفل "محمد أحمد دسوقي" ۱۰ سنوات، تلميذ، ومقيم بذات العزبة وإصابة قائد التوك توك بسحجات بالرأس، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى بني عبيد المركزي بسؤال قائد التوك توك ووالدة المتوفي " فضيلة بكر أحد عثمان " ۳۰ سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العزبة، أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدًا  بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ١٠٤٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بني عبيد، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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