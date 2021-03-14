مشروعات خدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء بالحسنة ونِخل

يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى مجال قطاع الكهرباء بمناطق وقرى والتجمعات السكانية بمركزي نخل والحسنة محافظة شمال سيناء . وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة المواطنين بالمنطقة.









وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، انه يجرى العمل فى خط الجهد المتوسط الواصل إلى تجمع " أم غريقده "ضمن خطة جهاز تعمير سيناء ، من اجل توفير الخدمات وتطوير القائم منها .









تم تركيب محول كشك 300 بحى الجديد بالقرية الرائدة وأعمدة جهد منخفض بالمشتملات بالقرى التابعة لمركز نخل خطة 2020 / 2022، وإنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه التمد باتجاه النفق وإنارة مفارق قرية النثيلة بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 /2021م.





وقال فرج ، ان مشروعات الكهرباء تتضمن ايضا ، إنارة مفارق (النقب- طابا – الكنتلا) وإنارة الطريق الدولى المار داخل قرية النقب ومحول 100ك ف أ بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 / 2021، ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 1.5 كم وتوريد وتركيب محول قدرة 100 ك – ف – أ وأعمدة جهد منخفض بتجمع المساعيد بقرية الكنتلا مركز نخل خطة 2020 / 2021.









وأضاف أنه تم البدء فى مشروع ربط قرية رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلومترا، بهدف ربط خطوط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل.. كما تم الانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع فى اتجاه السويس وطريق العريش

وأكد أن خطه الإنارة شملت جميع الشوارع، وتغطية كل احتياجات المركز وأصبحت الشبكة تغطى كل مكان بالأعمدة التى تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء مسلوبة بطول 8 م وكشافات ليد 100 واط، بأعداد وصلت لـ 1200 عمود و1200 كشاف.









وفي نفس السياق.. انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، من أعمال إصلاح أعطال الكهرباء بقرية الجفجافة.









وأعلن مجلس مدينة الحسنة، ان هندسة كهرباء الحسنة قامت بالدفع بفريق فني للتحرك لقرية الجفجافة لإصلاح أعطال الكهرباء بالقرية وتغيير ما يلزم من الكابلات التالفة، حيث تم تغيير علب الاتصال لإنارة منازل القرية وتجمعاتها بالكامل والحفاظ كذلك على استمرارية التيار الكهربائي .









كما قامت هندسة كهرباء الحسنة، بتغيير المحول الكهربائي القديم بمنطقة المصباح والذي تسبب فى انقطاع التيار باستمرار عن قرية المنبطح وتبديله بمحول آخر جديد قدرة 100 كف أمبير لإنارة القرية بالكامل.









كما تمت اعادة التيار الكهربائى في عدد من قرى المركز والمدينة وهى " الحمه والمغارة والمنجم"، عقب إصلاح التلفيات التى تعرضت لها خطوط الكهرباء عقب الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها المنطقة، حيث تم اصلاح وصيانة جميع الكابلات المتهالكة، وإطلاق التيار الكهربائى بتلك القرى من جديد.





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