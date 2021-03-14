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فن

محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه

الأحد 14/مارس/2021 - 07:06 م
محمد رمضان وسمية
محمد رمضان وسمية الخشاب
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان، صورة مع الفنانة سمية الخشاب أثناء تصوير مسلسل "موسى" الذي من المقرر أن يُعرض فى رمضان المقبل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقال محمد رمضان "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه، بصوت موسى، رمضان يجمعنا ملحمة موسى رمضان ٢٠٢١ ثقة في الله نجاح".

يقوم ببطولة مسلسل "موسى" محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من القصص التى تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى. 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل البرنس والذى عرض فى رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته روجينا وأحمد زاهر ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى. 
محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه
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