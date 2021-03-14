محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه

نشر الفنان محمد رمضان، صورة مع الفنانة سمية الخشاب أثناء تصوير مسلسل "موسى" الذي من المقرر أن يُعرض فى رمضان المقبل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وقال محمد رمضان "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه، بصوت موسى، رمضان يجمعنا ملحمة موسى رمضان ٢٠٢١ ثقة في الله نجاح".



