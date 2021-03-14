رانيا منصور تمارس تمارين شاقة في "الجيم".. فيديو

نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل "الجيم".





وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنانة رانيا منصور، حيث ارتدت بنطلونًا ليجن رمادي وتي شيرت لبني، أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.





ويعرض حاليا للفنانة رانيا منصور، مسلسلها الجديد «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.





مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



