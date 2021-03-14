تقرير| رصيد المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية استعدادا لشهر رمضان









تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية والاستراتيجية خلال استقبال شهر رمضان المعظم لتلبية الزيادة على الطلب خلال الموسم.





ويرصد صدى البلد استعدادات الوزارة لـ شهر رمضان، من خلال الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية الذي يكفى حتى أغسطس المقبل ، وفقا لاخر تصريح صادر عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.









- القمح مخزونه الإستراتيجي يكفي 4.7 أشهر بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل.





- الأرز مخزونه الإستراتيجي يكفي حتى نوفمبر المقبل.





- السكر يكفي لمدة ٣ أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب.





- زيت الطعام يكفي لمدة 4.7 أشهر.









وقال الدكتور على المصيلحى إنه رغم ارتفاع الزيت عالميا، إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار، وعدم زيادة أى سلعة منذ ٣ سنوات كما يوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن المحلية، وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.





وأوضح الوزير أنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 أبريل المقبل فى مختلف المحافظات، وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية، وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50% خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.









جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر، وبحضور العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية