طارق الشيخ يطرح أغنية بحب سكوتى .. فيديو

طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "بحب سكوتى" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.





الاغنية من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.





كان طارق الشيخ اثار حالة من الجدل الواسع منذ فترة قصيرة بسبب اغنية الشهيرة التى اطلقها بعد خسارة نادى الزمالك لبطولة افريقيا الاخيرة امام النادى الاهلى.





وتسببت الاغنية فى هجوم شرس على طارق الشيخ حيث فسرها البعض بالشماتة فى نادى الزمالك رغم أنه احد مشجعيه وهو الامر الذى دفعه للرد خاصة ان الاغنية اطلق عليها القاضية.



