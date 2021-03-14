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فن

طارق الشيخ يطرح أغنية بحب سكوتى .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 08:26 م
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم "بحب سكوتى" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الاغنية من ألحانه وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

كان طارق الشيخ اثار حالة من الجدل الواسع منذ فترة قصيرة بسبب اغنية الشهيرة التى اطلقها بعد خسارة نادى الزمالك لبطولة افريقيا الاخيرة امام النادى الاهلى. 

وتسببت الاغنية فى هجوم شرس على طارق الشيخ حيث فسرها البعض بالشماتة فى نادى الزمالك رغم أنه احد مشجعيه وهو الامر الذى دفعه للرد خاصة ان الاغنية اطلق عليها القاضية. 

وخرج طارق ليبرر موقفه من الاغنية وانه لا يهدف لاثارة غضب جمهور الزمالك ولكنه كان يرغب فى تقديم اغنية تعكس حالة الحزن على ما وصل اليه الزمالك خاصة بعد اداءه المشرف امام الاهلى ولكنه خسر البطولة.
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