سيارة أمريكية شهدت علاقة غرامية بين العندليب و نادية لطفي | صور

" قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي .. دقوا الشماسي على البلاج دقوا الشماسي .. دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي " أغنية ارتبطت في أذهاننا بمراحل طفولتنا والذهاب برفقة عائلتنا لقضاء العطلة الصيفية بشواطئ الإسكندرية، لتعلن حينها الحياة متلخصة في قاضي الشواطئ الوهمي عن بدء ساعات المرح والبهجة، ثم يليها بعد ذلك مجموعة من أجمل الأغنيات التي أطربت أذاننا بصوت العندليب عبد الحليم حافظ من فيلم " أبي فوق الشجرة ".

يتناول فيلم " أبي فوق الشجرة " قصة الشاب عادل الذي قام بدوره الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وهو طالب جامعي اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيقرر الذهاب إلى الإسكندرية برفقة أصدقائه لقضاء العطلة الصيفية، وأقام فترة أجازته في منزل أسرة صديقه خالد، وهنا كان اللقاء بينه وبين حب عمره آمال شقيقة خالد والتي جسدتها الفنانة ميرفت أمين، وعاش عادل و آمال قصة حب صاحبتها مجموعة من اجمل أغنيات العندليب، ولكن لم تستمر هذه القصة كثيرًا حيث حدثت مشادة كلامية بينهما.

أدت هذه المشادة الكلامية إلى ذهاب عادل برفقة صديقه أشرف " سمير صبري " والذي ظهر خلال أحداث الفيلم بأخلاق منفلته فاصطحبه إلى أحد الملاهي الليلة وهنا تعرف على الراقصة فردوس " نادية لطفي " لتنشأ بينهما قصة حب أخرى ويقضي معها المتبقي من أيام عطلته، وهنا بدأت تظهر معشوقة أخرى لعادل وهي سيارة فردوس التي استقلها في الكثير من مشاهد الفيلم، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية كرايسلر CHRYSLER التي تأسست في العام 1914 على يد أحد أثرياء الولايات المتحدة والذي يُدعى والتر بي كرايسلر الذي يعد رائد صناعة السيارات في العالم، ولكن اول إصدار لهذه الشركة كان في العام 1924 حينما ازاح كرايسلر الستار عن أول سيارة تم تصنيعها وقد حملت اسمه وكانت ذات محرك سداسي الأسطوانات.

في العام 1955 قررت شركة كرايسلر CHRYSLER عمل خط إنتاج لسيارات تمكنها من اقتحام سوق السيارات العالمي والتربع على عرش قمته ومنافسة إصدارات شركتي كاديلاك ولينكولن لذلك قامت بإصدار طرازها الإمبراطوري IMPERIAL الذي شهد تطوير هيكلها الخارجي وتقديم أنماطًا جديدة كل ثلاث سنوات.

وظهر الطراز الإمبراطوري IMPERIAL برفقة العندليب في أحداث فيلم أبي فوق الشجرة، موديل عام 1965، الذي استمد قوته من عدة خيارات من المحركات جميعها مكونة من 8 أسطوانات، أولها يأتي بسعة 6.4 لتر، والثاني بسعة 6.8 لتر، والثالث 7.2 لتر، وجميعها تتصل بنواقل حركة أوتوماتيكية الأداء مكونة من 3 سرعات، وتعد من أولى السيارات التي استخدمت ناقل الحركة الاوتوماتيكي.

جدير بالذكر أن فيلم أبي فوق الشجرة بطولة كلًا من " عبدالحليم حافظ، ميرفت أمين، نادية لطفي، عماد حمدي، سمير صبري، صلاح نظمي، نبيلة السيد، إحسان شريف، حامد مرسي ناهد سمير" ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، و إخراج حسين كمال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 17 فبراير من العام 1969.