متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟.. تعرف عليه ولا تفوت فضله العظيم

متى صيام النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر ؟.. لعله من الأمور التي يزيد البحث عنها لاغتنام فضله العظيم، خاصة مع بداية شهر شعبان الكريم، والذي أعلنت دار الإفتاء المصرية أول أمس السبت أن أمس الأحد هو غرة شهر شعبان المبارك ، بما يجعل السؤال عن موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر عليه البحث والطلب، خاصة من أولئك الذين يعرفون فضل صيام النصف من شعبان ويحرصون على اغتنامه.









حكم صيام النصف من شعبان

حكم صيام النصف من شعبان فعنه ورد أن إحياء ليلة النصف من شعبان، بقيام ليلها وصيام نهارها، ليس بدعة كما يدعي البعض، وإنما في هذه الليلة نفحات، حيث ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، منوهة بأن ليلة النصف من شعبان لها فضل عظيم لما ورد عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ».









فضل صيام النصف من شعبان

فضل صيام النصف من شعبان ، ورد في فضل الصيام في شهر شعبان الكثير من النصوص بالسُنة النبوية الشريفة، وعن سؤال: «ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ »، أن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان هو أن الأعمال -سواء كانت قوليةً أو فعليةً- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا.









فضل صيام النصف من شعبان ، ورد في السنة؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لَمْ أَرَكَ تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ».









صيام النصف من شعبان هل يجوز الجمع بين نيتين؟

صيام النصف من شعبان هل يجوز الجمع بين نيتين، إنه لا مانع من صيام النصف من شعبان بالجمع بين نيتين قضاء رمضان والنصف من شعبان، بشرط واحد.









وعن سؤال: « هل يمكن صيام نصف شهر شعبان، بالجمع بين نيتين قضاء أيام رمضان الماضى، وقضاء نصف شعبان سنة عن النبى - صلى الله عليه وسلم-؟»، أنه لا مانع، لكن بشرط أن تكون النية هى قضاء شهر رمضان الماضى، لأنها النية الأقوى.









هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله ؟

هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله ، ورد أنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهل عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان، أي أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.









أعمال ليلة النصف من شعبان

أعمال ليلة النصف من شعبان فعنها ورد أن ليلة النصف من شعبان لها مكانة في قلوبنا لما فيها من نفحات وخيرات ربانية، قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من حديث شريف.









أعمال ليلة النصف من شعبان ، عن أفضل الأعمال التي ينبغي أن أقوم بها لإحياء ليلة النصف من شعبان، أنها ليلة مباركة ينبغي علينا اغتنام بركتها وفضائلها، حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم بفضله وكرمه وجوده المسترحمين.









أعمال ليلة النصف من شعبان ، لذا ينبغي أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بالدعاء ندعوه فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، ونصوم هذا اليوم المبارك، الذي يسبقه ليلة النصف من شعبان، ونقرأ فيها القرآن ونتصدق، ونقوم الليل ونكثر من الاستغفار .









كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان ، ففيها ورد أن الدخول على الله يجب أن يكون بالاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لضرورة أن يبدأ كل شخص بعد مغرب هذا اليوم بالاستغفار فليلة النصف من شعبان ليلة مباركة.









كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان ، ويجب على كل شخص على خلاف مع آخر أن يتوجه له ويصافحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وخيركم من يبدأ بالسلام" وبعد الاستغفار يجب قراءة ورد من القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن أن قيام الليل في ليلة النصف من شعبان من أفضل العبادات في هذه الليلة ولو بجزء يسير من القرآن الكريم حتى تحصل على الأجر وقد تكون ممن استجاب لهم الله الدعاء.





شهر شعبان

شهر شعبان يعتقد كثيرٌ من المسلمين أنَّ لشهر شعبان ميزةً خاصّةً وعباداتٍ منفردةً عن باقي الشهور، فيقومون ليله ويصومون نهاره؛ وذلك تقرُّبًا لله سبحانه وتعالى، وإدراكًا لفضل العبادة في هذا الشّهر حسبَ الاعتقاد السّائد لديهم، وقد جرى جدلٌ كبيرٌ بين الناس عمومًا في مسألة أفضليّة شهر شعبان وتخصيصه بالصّيام أو القيام، وكذلك أفضليّة ليلة النّصف من شهر شعبان وما بها من مزيّةٌ خاصّةٌ في القيام أو الاحتفال أو غيرها.









سبب تسمية شعبان

سبب تسمية شعبان بهذا الاسم قيل: إنّ شهر شعبان قد سُمِّي بهذا الاسم؛ لأنّه صادف تشعُّب العرب في البلدان وقتَ تسميته؛ للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وقيل: بل سُمِّي شعبان لأنَّهم -أي العرب- كانوا ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.







