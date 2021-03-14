كاد يتسبب في أزمة دولية كبرى.. نتنياهو يتراجع عن قرار لمعاقبة الأردن بسبب إلغاء زيارته للإمارات

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن إصدار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الأردن ردا على تأجيل عمان لطائرة كان من المقرر أن تنقله إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.





وقالت الصحيفة إنه تم تمرير الأمر من مكتب نتنياهو عبر وزارة النقل إلى هيئة الطيران المدني في رسالة بريد إلكتروني بعد ظهر يوم الخميس الماضي، قبل 45 دقيقة فقط من الموعد المقرر لإصداره.





وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو اتخذ القرار من جانب واحد دون استشارة مجلس الوزراء أو مسؤولي الطيران، الذين أصيبوا بالذعر عند تلقي الأمر، بسبب تداعياته الدولية الكبرى، وخرقًا كبيرًا لاتفاقية السلام مع عمان.





وأوضحت الصحيفة أن منع الطائرات المتجهة إلى الأردن من استخدام المجال الجوي الإسرائيلي كان سيشكل انتهاكًا لاتفاق السلام الذي أبرمته إسرائيل مع الأردن في عام 1994، وكان التوجيه ينتهك أيضًا صفقات الطيران التي توصلت إليها إسرائيل مع عدد لا يحصى من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تستخدم إسرائيل، المجال الجوي للرحلات التي تهبط في الأردن أو تلك التي تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي والأردني للوصول إلى وجهات أخرى في المنطقة.





وأشارت إلى أن مدير هيئة الطيران المدني جويل فيلدشوه سعى عند تلقيه البريد الإلكتروني، إلى وقف تنفيذه عن طريق إغراق مكتب رئيس الوزراء بالاستفسارات المتعلقة بكيفية تنفيذ التوجيه الشامل. ورد سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان بأنه سينظر في الأمر وسيعود إلى فيلدشوه.





وبعد دقائق، عاد برافرمان إلى مدير الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا إن نتنياهو يريد بالفعل المضي قدمًا في التوجيه، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 1:00 مساءً.





ومع ذلك ، من الواضح أن رئيس الوزراء تغير موقفه قبل دقائق من الموعد النهائي وقرر التراجع عن التوجيه، حسبما ذكرت معاريف، نقلًا عن عدد من كبار المسؤولين المتورطين في الحادث.





وقال أحد كبار المسؤولين للصحيفة العبرية اليومية: "لقد كان الأمر متعلقًا فعلًا.. ليس لديك فكرة عن نوع الضرر الدولي الذي كان يمكن أن يلحق بإسرائيل إذا تم تنفيذ هذا التوجيه على الأرض".





وامتنع مكتب إدارة المشاريع PMO عن الرد على التقرير الذي أكدته عدة مصادر صحفية أخرى.





وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو بأول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد نصف عام من إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين. وكان يأمل في استخدام اللقاء مع ولي عهد الإمارات لتعزيز حملة إعادة انتخابه قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الكنيست في 23 مارس.





وقال مكتب نتنياهو إنه واجه صعوبات في تنسيق الرحلة إلى الإمارات عبر الأجواء الأردنية بعد أن ألغى ولي العهد الأردني الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، الواقع تحت الوصاية الأردنية، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.





وبدلًا من أخذ طائرة إسرائيلية، رتب نتنياهو لطائرة إماراتية لنقله إلى الإمارات - لأسباب أمنية على ما يبدو. وكانت تلك الطائرة قد رست في مطار الأردن في عمان يوم الخميس، في انتظار موافقة السلطات المحلية قبل أن تقلع إلى إسرائيل لاصطحاب نتنياهو.





وعلق الأردن الموافقة لعدة ساعات قبل أن يعطي الضوء الأخضر في نهاية المطاف في وقت لاحق يوم الخميس. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه السماح لنتنياهو بالسفر، كان الوقت قد فات بالفعل وقرر مكتب نتنياهو إلغاء الرحلة، بسبب ضيق الوقت.