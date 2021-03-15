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اقتصاد

مسئول بالتخطيط: مصر في طليعة دول المنطقة في مجال الاستدامة البيئية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:03 ص
جميل حلمي مساعد
جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أكد جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. 

وقال جميل حلمي إن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا. 
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