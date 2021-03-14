أعراض نقص المغنيسيوم وكيفية الحصول عليه

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض أعراض نقص المغنيسيوم.





إن من أهم أعراض نقص المغنيسيوم التي قد يعاني منها بعض الأفراد الاتي:





1. تشنج العضلات

تعتبر تشنجات العضلات والرفة الغريبة فيها أحيانًا من أعراض نقص المغنيسيوم، وفي أسوأ الحالات قد يتسبب نقص المغنيسيوم بحدوث نوبات من التشنج.





ويرجح العلماء أن يكون السبب هنا هو تدفق الكالسيوم بكميات كبيرة إلى الخلايا العصبية، الأمر الذي يتسبب في فرط تحفيز الخلايا العصبية في العضلات.





ومن الجدير بالذكر أن مكملات المغنيسيوم قد تفي بغرض علاج النقص الحاصل لدى الأشخاص البالغين والأصغر سنًا، بينما قد لا تجدي نفعًا في حالة كبار السن.





ومن الحالات الأخرى التي قد تسبب تشنج العضلات:





التوتر.

زيادة نسبة الكافيين في الجسم.

تناول أدوية معينة.

الإصابة بمرض عصبي، مثل: التقلص العضلي الموجي (Neuromyotonia).

2. أمراض نفسية

قد يتسبب نقص المغنيسيوم في الإصابة ببعض الأمراض النفسية، مثل:





اللامبالاة: والتي تعرف نفسيًا بأنها خدر في المشاعر.

الاكتئاب: إذ يزيد النقص الحاصل من فرص الإصابة به.

الأرق: وإن كانت البحوث لا زالت في بدايتها للجزم بشأن ارتباط نقص المغنيسيوم به.

الهذيان: يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد بالهذيان أو حتى الدخول في غيبوبة.

3. هشاشة العظام

هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام، وهذه تشمل:





التقدم في السن.

عدم ممارسة التمارين الرياضية.

نقص في مستويات فيتامين د وفيتامين ك.

نقص المغنيسيوم.

وقد لا يتسبب نقص المغنيسيوم بإضعاف العظام فحسب، بل قد يعمل كذلك على خفض مستويات الكالسيوم في الدم، والذي يعد عنصرًا هامًا في بناء العظام، كما أشارت بعض الدراسات التي تم إجراؤها على فئران إلى أن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى انخفاض كتلة العظام.





4. إرهاق وضعف عام في العضلات

الإرهاق هو حالة صحية قد تكون نفسية أو جسدية، وقد تكون في بعض الأحيان علامة على نقص المغنيسيوم في الجسم، ومع أن الإرهاق العام قد لا يعني في كثير من الأحيان أكثر من كونك تحتاج للراحة بكل بساطة، إلا أن التعب الشديد والمستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية.





والجدير بالذكر أن الإرهاق وحده لا يعتبر عرضًا دالًا على مشكلة صحية بعينها إلا إذا رافقه أعراض دالة أخرى، وفي حالة نقص المغنيسيوم يترافق الإرهاق العام عادة مع ضعف في العضلات وهي حالة صحية تسمى الوهن العضلي (Myasthenia).





يرجح العلماء أن السبب فيما يحدث هنا هو أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الخلايا العضلية ما قد يتسبب في إصابة العضلات بوهن وضعف عام.





5. ارتفاع في ضغط الدم

وجدت دراسات أجراها باحثون على حيوانات أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم الأمر الذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب.





كما وجدت دراسات أخرى أن تناول مكملات المغنيسيوم قد ساعد على خفض مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تناولوها بانتظام، ولكن لا زال الرابط بين ضغط الدم ونقص المغنيسيوم قيد الدراسة.





6. الإصابة بالربو

يرجح الباحثون أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات الممتدة على بطانة المجاري التنفسية والرئتين، ما قد يتسبب بانقباض المجاري التنفسية، وبالتالي صعوبات في التنفس.





والجدير بالذكر أن مستويات المغنيسيوم عادة ما تكون منخفضة لدى المصابين بالربو.





7. اضطراب في ضربات القلب

يعد هذا أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة، إذ قد يصاب الشخص بحالة عدم انتظام ضربات القلب ( Heart arrhythmia) والتي وإن كانت غير خطيرة لدى البعض، إلا أنها قد تتسبب في العديد من المشاكل الصحية لدى البعض الاخر.





ومع أن حالة عدم انتظام ضربات القلب قد لا يكون لها أي أعراض، إلا أنها في بعض الأحيان قد تتسبب بالأمور الاتية:





دوخة ودوار.

انقطاع في النفس.

إغماء.

ألم في الصدر.

وفي بعض الحالات الحادة قد يتسبب عدم انتظام ضربات القلب بزيادة فرص الإصابة بفشل القلب أو النوبة القلبية.





مصادر غنية بالمغنيسيوم





إن تناول الأطعمة التالية قد يكون كفيلًا بجعلك تحصل على حصتك اليومية من المغنيسيوم:





بذور القرع.

اللوز.

الفستق.

الفشار.

بذور الكتان.

بذور الشيا.

الكاجو.

البندق.

الشوفان.

الحبوب الكاملة.

الخضار الورقية.



