مع طرح برومو الاختيار 2.. تامر مرسى: ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار ٢ " بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى ، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.





وشهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. وعدد من المشاهد المشوقه الذي جعل رواد السوشيال ميديا يترقبون هذا العمل .





ونشر تامر مرسي على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك البرومو وكتب عليه ": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.





من جانب آخر انتهى النجم محمد منير من تسجيل أغنية واحدة فقط لمسلسل "الاختيار 2" الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وربما أقدم أغاني أخرى للمسلسل، لكنى حتى الآن لم أسجل إلا هذه الأغنية".





يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى