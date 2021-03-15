أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

قال الفنان محمد الشرنوبى، إن للمرأة حرية كاملة في اختياراتها، معقبا:"مراتى حرة جدا واخترتها صح".

وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلا: "اخترت ست معينة بأخلاق معينة، وطريق تفكير، وراضى بيها ككل".

وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلا: "اخترت ست معينة بأخلاق معينة، وطريق تفكير، وراضى بيها ككل".

وأضاف قائلا:" رندا أجمل واحدة فى الدنيا ومش زنانة".

وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



