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أخبار العالم

التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة، أطلقت من الأراضي اليمنية في اتجاه خميس مشيط السعودية. 


ومن ناحية أخرى، أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخا على مدرسة بمنطقة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جنديا يمنيا و3 أطفال، بحسب وكالة "رويترز".


ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من السكان ومصادر عسكرية قولها إن الأطفال كانوا في المنطقة عندما أصاب الصاروخ الحوثي مدرسة غربي محافظة تعز.


وبحسب الوكالة، رفضت ميليشيات الحوثي التعليق على قصف المدرسة في تعز.


وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.


كانت ميليشيا الحوثي رفضت المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار في اليمن، معتبرة أنه غير مقبول.
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