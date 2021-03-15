بسبب التحديث الأخير.. مشكلة خطيرة في هواتف Google Pixel من جوجل

كشفت تقارير أن عدد من هواتف Google Pixel جوجل بيكسل من شركة جوجل الأمريكية، قد تعرضت لمشكلة خطيرة بسبب التحديث الأخير الذى طرحته الشكة على الهواتف، حيث تعمل الشركة على إصلاحه.





وبحسب موقع 9to5Google التقنى فإن عدد من مستخدمى هواتف Google Pixel اشتكوا من اضطراب بعض الإعدادت والتطبيقات على الهاتف بالإضافة إلى إعادة تشغيل الهواتف أكثر من مرة، الأمر الذى أثر على استخدامهم للهواتف.





واضطربت إعدادات الواى الفاى و الوقت والتاريخ بالإضافة إلى حدوث مشكلة فى إشعارات الهاتف أدت إلى ازعاج المستخدمين، حيث يعانى المستخدمون من استخدام هواتفهم بشكل طبيعى بمجرد تثبيتهم للتحديث الأخير من الشركة.





واتجه عدد كبير من المستخدمين على صفحات الدعم يطلبون حل المشكلة التى تواجههم بشكل طارئ، وضبط مستويات وإعدادات الهواتف ، حتى يستطيعوا مواصلة استخدامها بشكل طبيعى .





وليست هذه المرة الأولى التى حدثت فيها مشكلة لمستخدمى هواتف جوجل بيكسل، حيث اشتكى عدد كبير من مستخدمى هواتف بيكسل Pixel 4، من شركة جوجل، بـأنهم يواجهون مشكلة كبيرة فى خاصية Face unlock، حيث لم يستطيعوا القيام بفتح هواتفهم مرة أخرى، بعد غلقها، بسبب خلل فى الخاصية حيث ظهرت الشاشة بيضاء لدى عدد كبير من المستخدمين يتخللها شريط أسود.





ووجد مستخدمى هواتف Pixel 4 الذين حدثت لهم هذه المشكلة أنهم بعد القيام بالتحديث إلى نظام التشغيل Android 11 أندرويد 11، الأحدث من جوجل، وجدا أنهم لا يستطيعوا فتح الهواتف بسبب الخاصية، حيث أن المستشعر لا يقوم بالاستجابة بعد محاولات عديدة.



