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رياضة

حسين عبداللطيف: كارتيرون أفضل من باتشيكو.. وجماهير الزمالك مضطرة لدعمه

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال حسين عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القلعة البيضاء قبل أيام من مواجهات نصف نهائي الأبطال السابق، تمثل لغزًا كبيرًا.


وأضاف حسين عبداللطيف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عودة كارتيرون للزمالك فيها شق أخلاقي، ولكن الجماهير في النهاية مضطرة لدعمه من أجل الزمالك.

وأفاد: "أعتقد أن أحد الأشخاص تسبب في رحيل كارتيرون عن الزمالك، والرحيل للتعاون السعودي، وكارتيرون أفضل من باتشيكو على المستوى الفني".

وواصل: "الزمالك خاض لقاء سيراميكا كليوباترا بالتشكيل المثالي، وكانت أفضل مباراة للفارس الأبيض تحت قيادة باتشيكو، والزمالك كان يصل كثيرًا لمرمى المنافسين مع المدرب البرتغالي ويهدر العديد من الفرص".
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