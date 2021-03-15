شوبير يوجه رسالة لـ عصام عبد المنعم في أزمته الصحية

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، الدعم للكابتن عصام عبد المنعم بعد تعرضه لأزمة صحية.



‏وكتب شوبير عبر حسابة بتويتر قائلا "خالص التمنيات بالشفاء لكابتن النادي الأهلي وحارس مرماه السابق والناقد الرياضي الكبير كابتن عصام عبد المنعم".



وكان الإعلامي، علق ،على تألق كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الايطالي امام كالياري المقامة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإيطالي.



ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ رونالدو.